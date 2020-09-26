Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda kazandı

Kayseri
Süper Lig'in 3. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.
İlk yarı
13. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Novikovas'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.
30. dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.
42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Novikovas'ın topuk pasını iyi takip eden Rashad Muhammed, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
45+2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın ortasında, geriden koşu yaparak ceza sahasına giren Novikovas, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
Maçın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
61. dakikada Henrique sol çaprazdan topu sürerek kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.
80. dakikada ceza yayı içeresinde Kaan Kanak'ın yerden kaleye gönderdiği sert şutta sol direk dibine giden topu Lung çelmeyi başardı.
83. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Henrique, Murat Uçar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltıya karar verdi. Kazanılan penaltıyı kullanan Henrique meşin yuvarlağı ağlarala buluşturdu: 1-2
88. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Kvrzic'in ortasında altıpas önünde topla buluşan Kanga'nın uygun pozisyonda vuruşunda top kalecide kaldı.
90+5. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan gelişen atakta Obertan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sissoko'nun sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.