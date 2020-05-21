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Spor, Futbol

Bursaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet, futbolcu ve A takım personelinin Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Sinan Balcıkoca   | 21.05.2020
Bursaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Bursa

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet, futbolcu ve A takım personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline bu sabah Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, testlerde pozitif bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

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