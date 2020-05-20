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Spor, Futbol

Galatasaray'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 20.05.2020
Galatasaray'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan KOVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır." denildi.

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