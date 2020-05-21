Euro
7.43
Dolar
6.79
BIST 100
102,157.50
Altın
1,741.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

IOC Başkanı Bach'tan 'Tokyo oyunlarının B planı yok' açıklaması

IOC Başkanı Bach, Kovid-19 salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo oyunlarına yönelik Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun "B" planının olmadığını¨ söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 21.05.2020
IOC Başkanı Bach'tan 'Tokyo oyunlarının B planı yok' açıklaması

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarının gelecek yıl da düzenlenememesi halinde iptal edileceğini açıkladı.

Kyodo haber ajansını haberine göre, İngiliz BBC Sport televizyonuna konuşan Komite Başkanı Bach, salgın sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo oyunlarına yönelik Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun "B" planının olmadığını¨ söyledi.

"Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz"

Bach, "Bir organizasyon komitesinde 3 ya da 5 bin insanı daima istihdam edemezsiniz. Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz. Sporcuları bilinmezlik içerisinde bırakamazsınız." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 859'a yükseldi
IOC Başkanı Bach'tan 'Tokyo oyunlarının B planı yok' açıklaması
Danimarka’da 'normal hayata dönüşün' 2. kademesi genişletildi
ABD hapishaneleri arasında Kovid-19'dan en çok New York'takiler etkilendi
ABD'de Kovid-19'a ilişkin yalan haberle mücadele hızlandı

Benzer haberler

IOC Başkanı Bach'tan 'Tokyo oyunlarının B planı yok' açıklaması

IOC Başkanı Bach'tan 'Tokyo oyunlarının B planı yok' açıklaması

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ'ın hayali olimpiyatlara katılmak:

Milli atlet Yavuz Ağralı Kovid-19 sürecinde olimpiyatlara Bingöl'deki evinde hazırlanıyor

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Türk sporunun her zaman lokomotifi olduk

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Türk sporunun her zaman lokomotifi olduk
Avrupa şampiyonu güreşçi olimpiyatların ertelenmesini fırsata çevirmek istiyor

Avrupa şampiyonu güreşçi olimpiyatların ertelenmesini fırsata çevirmek istiyor
Milli sporcu Hatice Kübra İlgün evinin çatı katını tekvando salonuna dönüştürdü

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün evinin çatı katını tekvando salonuna dönüştürdü