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Sağlık

Sağlık Bakanlığı "fermuar sistemi" ile ambulansa yol veren sürücülerin görüntüsünü paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Bursa'da trafikte ilerleyen sürücülerin bir ambulansa "fermuar sistemi" ile yol verdiği görüntüleri paylaştı.

Oğuzhan Sarı  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Sağlık Bakanlığı "fermuar sistemi" ile ambulansa yol veren sürücülerin görüntüsünü paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bursa'mıza teşekkürler" notuyla yapılan paylaşımda, "Siren sesini duyduklarında 'fermuar sistemi' ile sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülere gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" çağrısının yinelendiği paylaşımdaki görüntülerde, trafikte ilerleyen araçların sağa ve sola yanaşarak ambulansın ortadan ilerlemesini sağladıkları görüldü.

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