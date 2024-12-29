Sağlık Bakanlığı "fermuar sistemi" ile ambulansa yol veren sürücülerin görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanlığı, Bursa'da trafikte ilerleyen sürücülerin bir ambulansa "fermuar sistemi" ile yol verdiği görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bursa'mıza teşekkürler" notuyla yapılan paylaşımda, "Siren sesini duyduklarında 'fermuar sistemi' ile sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülere gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bursa'mıza teşekkürler!— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) December 29, 2024
Siren sesini duyduklarında "Fermuar Sistemi" ile sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülere gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür ediyoruz.
Çağrımızı yineliyoruz: "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" pic.twitter.com/tl8vsXtqv6
"Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" çağrısının yinelendiği paylaşımdaki görüntülerde, trafikte ilerleyen araçların sağa ve sola yanaşarak ambulansın ortadan ilerlemesini sağladıkları görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.