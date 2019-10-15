Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı

İstanbul
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Ruiz'in dün yapılan idmanın ardından sağ bacak alt arka adalesinde ağrı hissettiği belirtilerek, "Victor Ruiz'in çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Victor Ruiz, sabah yapılan idmanda yer almamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.