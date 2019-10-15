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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz'in sağ bacak alt arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi.

Metin Arslancan   | 15.10.2019
Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Ruiz'in dün yapılan idmanın ardından sağ bacak alt arka adalesinde ağrı hissettiği belirtilerek, "Victor Ruiz'in çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Victor Ruiz, sabah yapılan idmanda yer almamıştı.

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