Dolar
34.75
Euro
36.62
Altın
2,652.37
ETH/USDT
3,787.30
BTC/USDT
95,281.00
BIST 100
9,886.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Siyah-beyazlı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Aralık Pazar, çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü yapılacak.

Mutlu Demirtaştan  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

İstanbul

Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belirlendi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Olağanüstü seçimli genel kurulun, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.

Kulübün mevcut başkanı Hüseyin Yücel, genel kurulda aday olacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı
Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

Benzer haberler

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet