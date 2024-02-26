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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta gözler kupaya çevrildi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 28 Şubat Çarşamba günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Emre Doğan  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Beşiktaş'ta gözler kupaya çevrildi

İstanbul

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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