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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF'ye yönelik paylaşım

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Emre Doğan  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF'ye yönelik paylaşım

Istanbul

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen bir maç men cezasının onanmasının ardından bu cezayı az bulan Fenerbahçe'nin yanı sıra TFF'ye tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bu paylaşımda Fenerbahçe ile TFF etiketlenirken, iki hesabın arasına "el sıkışma" emojisi konuldu.

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