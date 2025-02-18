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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, antrenmanlara başladı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın idmanlara katılmaya başladığı bildirildi.

Ceren Aydınonat  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, antrenmanlara başladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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