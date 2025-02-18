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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Spor

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar yapıldı

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar gerçekleştirildi.

İlyas Gün  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar yapıldı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda mücadele edecek sporcular, resmi antrenmanlarını yaptı.

Şampiyona klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde, büyükler ve 21 yaş altında mücadele edecek.

Türkiye, şampiyonaya tüm kategorilerde 36 sporcu ile katılıyor.

Yarın eleme atışları yapılacak organizasyon, 23 Şubat'ta sona erecek.

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