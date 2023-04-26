Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Isınma koşularıyla başlayıp, pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.