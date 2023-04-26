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Spor, Futbol

Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Emrah Oktay  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Isınma koşularıyla başlayıp, pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

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