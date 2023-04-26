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Spor, Basketbol

Fenerbahçe'nin kazandığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupası, müzesinde

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kazandığı FIBA Avrupa Ligi kupası, Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne konuldu.

Murat Kaya  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Fenerbahçe'nin kazandığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupası, müzesinde

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadın basketbolcuların kazandığı kupa, erkek basketbol takımının 2017'de kazandığı Avrupa Ligi kupasının yanındaki özel alana yerleştirildi.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan finaldeki maç topu da müzede, kupanın yanında yer aldı.

Oyuncuların açıklamaları

Açıklamada, basketbolcular Satou Sabally ve Breanna Stewart'ın görüşlerine de yer verildi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ardından ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Satou Sabally, "Çok mutluyuz, herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Breanna Stewart ise "Buraya gelmeyi, burada olmayı, bu iki kupayı almayı çok istedik. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bugünden itibaren müzede Avrupa kupası ile birlikte kulübün tarih boyunca kazandığı pek çok kupayı görebilecek.

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