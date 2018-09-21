Beşiktaşlı Roco haftanın en iyi 11'inde

İSTANBUL
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ortaya koydukları üstün performans sayesinde ilk hafta maçlarının en iyi 11'ine giren oyuncular duyuruldu.
Beşiktaş'ın konuk ettiği Norveç temsilcisi Sarpsborg'u 3-1 yendiği maçta bir gole imza atan Şilili savunma oyuncusu Roco, listeye adını yazdırdı.
Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:
Kaleci: Denis Scherbitski (BATE)
Savunma: Joakim Maehle (Genk), Enzo Roco (Beşiktaş), Aleksandr Martynovich (Krasnodar), Mikael Lustig (Celtic)
Orta saha: Raphinha (Sporting Lizbon), Ever Banega (Sevilla), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Izet Hajrovic (Dinamo Zagreb)
Forvet: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)