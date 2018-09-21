Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

İSTANBUL

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün Norveç temsilcisi Sarpsborg ile oynanan karşılaşmada görev alan futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, çift kale taktik maçı ile şut çekerek tamamladıkları aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Muhabir: Süha Gür