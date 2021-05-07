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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a konuk olacak lider Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Yunus Kaymaz   | 07.05.2021
Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

İstanbul

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cyle Larin.

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