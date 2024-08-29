Dolar
34.07
Euro
37.74
Altın
2,521.21
ETH/USDT
2,540.00
BTC/USDT
59,381.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Lugano maçı sonrası Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-3'ün rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi.

Süha Gür  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi Fotoğraf: Murat Şengül - AA

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu ağırladı.

Maçın 7. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan siyah-beyazlılarda Masuaku'nun şutunda, kaleciden dönen meşin yuvarlağı iyi takip eden Immobile, altıpastan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu kale çizgisi üzerinden Lugano savunması uzaklaştırdı.

29. dakikada savunmanın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe şutunda Saipi, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

41. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin şutunda Saipi, topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Boşta kalan top ceza sahası içi sol çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleciyi geçen topu savunma bir kez daha çizgiden çıkardı.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

59. dakikada kendi yarı sahasından savunma arkasına atılan topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Aliseda'nın sağdan bindiren Vladi'nin önüne bıraktığı meşin yuvarlağı Vladi ağlarla buluşturdu: 1-1.

65. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası dışında Rafa Silva meşin yuvarlağı bekletmeden içeri koşu yapan Gedson Fernandes'e aktardı. Portekizli oyuncunun gelişine altıpasın solundan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Rashica'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

71. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Gedson Fernandes'in pasıyla soldan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Immobile, çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin altından ağlara gönderdi: 4-1.

90+2. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih'in pasına ceza sahası içi sol çaprazdan Muçi'nin şutunda, kaleciden dönen topu Salih Uçan boş kaleye ağlara bıraktı: 5-1.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yeni eğitim öğretim yılında başlayacak Kur'an kurslarına davet
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'da bu yıl 17 bin kalıcı konutun teslimi yapılacak
RTÜK Başkanı Şahin'den, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama
Bakan Fidan: Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz

Benzer haberler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

Trabzonspor Avrupa'ya veda etti

Liverpool, Juventus'tan Federico Chiesa'yı transfer etti

Trabzonspor'dan yeni transferi Avusturyalı futbolcu Cham'a özel klip

Trabzonspor'dan yeni transferi Avusturyalı futbolcu Cham'a özel klip
Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham Saracevic'i renklerine bağladı

Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham Saracevic'i renklerine bağladı
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, taraftarlardan futbolculara destek istedi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, taraftarlardan futbolculara destek istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet