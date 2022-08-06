Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,712.00
BTC/USDT
23,162.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 06.08.2022
Beşiktaş sezona galibiyetle başladı Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçta Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

9. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Bertolacci tek pasla Gavranovic'i soldan ceza sahasına sokarak kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Gavranovic'in çaprazdan vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.

33. dakikada Cardoso'nun uzaktan şutunda, kaleci Ersin topu direk dibinde kurtardı.

41. dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla Salih Uçan ceza sahasına girdiği anda topa basarak pozisyonunu kaybetti ve son anda meşin yuvarlağı arkasındaki Weghorst'a çıkardı. Weghorst'un vuruşunda, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak, kornere gitti.

44. dakikada Masuaku'nun soldan içeriye yerden ortasında savunmadan seken topa Weghorst son anda dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Emrah Başsan'nın soldan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Kolovetsios'un vuruşunda, Beşiktaş savunması kale çizgisi üzerinde topu kornere çıkardı.

68. dakikada Yukatel Kayserispor 10 kişi kaldı. Ali Karimi'nin ceza yayı üzerinde Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından maçın hakemi Ümit Öztürk, ikinci sarı karttan Kayserisporlu oyuncuyu ihraç etti.

72. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunun ardından meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Ghezzal'ın şutunda, kaleci topu kurtardı.

78. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin az farkla üstünden auta gitti.

82. dakikada Mustafa Pektemek, sağ tarafta Necip Uysal'dan sıyrılıp çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+6. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ taraftan başlayan atakta Weghorst'un ceza sahası dışına çıkardığı topu Ghezzal ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PKK'nın Cerablus'ta planladığı bombalı saldırı emniyet istihbaratının operasyonuyla engellendi
4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak
Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisi İstanbul açıklarına geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret
Manisa'da orman yangını çıktı

Benzer haberler

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başladı

Sivas'ta beraberlik

Burak Yılmaz Hollanda kariyerine frikik golüyle başladı

Burak Yılmaz Hollanda kariyerine frikik golüyle başladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Peres: İlk maçıma çıkmak için çok sabırsızım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Peres: İlk maçıma çıkmak için çok sabırsızım
Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool berabere kaldı

Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet