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Spor, Futbol

Beşiktaş, N'Koudou ve Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı N'Koudou ile Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı.

Ercan Doğan   | 17.03.2020
Beşiktaş, N'Koudou ve Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, futbolcular Georges-Kevin N'Koudou ile Tyler Boyd'un teknik ekipten, dün sabah gerçekleştirilen idmana katılmama talebinin olmadığı ve her iki oyuncunun çalışmada yer aldığı belirtilerek, "Ayrıca, takımımızın sabah gerçekleştirdiği antrenmanın akşam yapıldığının iddia edilmesi de haberin masa başında kurgulandığının açık bir göstergesi olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizde ve kulübümüzde gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam ediyorken, böylesine hassas bir konuda yalan haber yapılmasını manidar buluyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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