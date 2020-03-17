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Spor, Koronavirüs

Yeni Malatyasporlu futbolcu Bifouma'dan koronavirüs açıklaması

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Thievy Bifouma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.

Volkan Kaşik   | 17.03.2020
Yeni Malatyasporlu futbolcu Bifouma'dan koronavirüs açıklaması

Malatya

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Thievy Bifouma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sarı-siyahlı takımın 27 yaşındaki hücum oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailevi nedenlerden dolayı İspanya'ya gittiğini belirtti.

Hakkında koronavirüse yakalandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğunu aktaran Bifouma, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda koronavirüs olduğuma dair haberler çıkıyor. Bu bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım, negatif çıktı, hastalığım yok. Bende virüs yok. Ailevi sebeplerden dolayı İspanya'ya gitmeye mecburdum. İstanbul'a döndüm ve tedbir amaçlı birkaç gün bekledim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul'da kaldım. İspanya'ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. Bundan emin olabilirsiniz, kendimi koruyarak gittim. Kulübüm de gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim, Allah hepimizi korusun."

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