Beşiktaş Kulübünde Serdal Adalı dönemi

İstanbul
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı.
Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'e yirmi birinci sandıkta 418'e 188, yirmi ikinci sandıkta 459'a 137, yirmi üçüncü sandıkta 415'e 157, yirmi dördüncü sandıkta 464'e 158 ve yirmi beşinci sandıkta 447'ye 177 üstünlük kurdu.
Toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yücel'i geçen ve oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.
Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.
Serdal Adalı, Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek olağan kongreye kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapacak.
Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat ile girdiği başkanlık yarışını kaybetmişti.
Olağanüstü kongreyle seçilen üst üste 5. başkan
Serdal Adalı, Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sonucunda seçilen üst üste 5. başkan oldu.
Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.
Beşiktaş Kulübünün yeni başkan Serdal Adalı, kongre üyelerine teşekkür etti
Seçim sonucunun belli olmasının ardından kürsüye çıkan Adalı, sorumluluklarının farkında olduğunu söyleyerek, "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş’ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Ailesine ve rakibi Hüseyin Yücel'e de teşekkür eden Adalı, şunları söyledi:
"Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40'ncı yılımızı kutlayacağımız, hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, bir günden bir güne benden desteğini esirgemeyen eşime, Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma teşekkür ederim. Beşiktaş’a sahip çıkarak, rekor bir katılımla oy kullanan ve bize bu gururu yasatan sizlere gönülden teşekkür ederim.
Buradan Sayın Hüseyin Yücel’i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisiyle birlikte sevgili eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum. 7’den 70’e bütün taraftarlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz 2011 tarihinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine etmek istiyorum. Türkiye Jokey Kulübüne ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum."
Serdal Adalı kimdir?
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu.
Üniversite eğitimini ABD'nin California eyaletinde alan Adalı, 1984'te iş hayatına atıldı ve ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji sektörlerinde 6 bini aşkın personeliyle uluslararası alanda çalışmalarına devam eden Serdal Adalı, çocuklarıyla beraber şirketlerini yönetmektedir.
Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) 2012'den bu yana başkanlığını da üstlenen Adalı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Bakan Bak, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
TFF, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
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