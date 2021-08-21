Beşiktaş, Gaziantep'ten beraberlikle dönüyor

Gaziantep
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci haftasında Gaziantep ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, Gaziantep'te galibiyete hasret
Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda yaptığı 3. maçtan da galibiyet elde edemedi.
Sezonun ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla geçen Beşiktaş, ikinci haftada deplasmanda Gaziantep ile yaptığı maçta golsüz berabere kaldı.
Beşiktaş böylelikle Gaziantep'teki galibiyet hasretini de sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekiple daha önce deplasmanda iki kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda da gülen taraf olamamıştı.
2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, bu hafta da Gaziantep 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.
İlk yarı
19. dakikada gelişen Gaziantep atağında sol kanatta topla buluşan Mendly, iki savunma oyuncusu arasında şık çalımla sıyrılarak ceza sahasına sokulur sokulmaz ortasını yaptı. Sağ kale direği dibinde defans oyuncuları topu kornere gönderdi.
22. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan gönderilen topu ceza yayı üzerinde karşılayan Ghezzal'ın bekletmeden çektiği şutta, kaleci Günay Güvenç sola yatarak topu kontrol etti.
24. dakikada ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören pozisyonda topa sahip olan Figueiredo'nun şutunda, top savunmadan döndü. Topu iyi takip eden Jefferson'un ceza sahasının dışından çektiği sert şutta, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
39. dakikada N'Koudou sol çaprazdan ceza alanına girip topu yerden içeriye çevirdi ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan N'Sakala'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Günay Güvenç güçlükle topu kontrol etti.
50. dakikada konuk ekip kaleyi bir kez daha yokladı. Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte karşılayan Larin'in vuruşunda, top Günay Güvenç'te kaldı.
65. dakikada topla ceza sahası yayının önüne topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert şutunda, top kalenin üstünden auta çıktı.
71. dakikada N'Sakala'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine, maça yaklaşık 5 dakika ara verildi.
86. dakikada gelişen Gaziantep atağında, Kitsiou sağ kanattan yerden ortaladı, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
90+3. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Kitsiou'nun yaptığı ortayı müsait bir pozisyonda önünde bulan Jefferson, topu az farkla kalenin solundan auta gönderdi.
90+4. dakikada Teixeira ceza sahası yayı üzerinden topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.