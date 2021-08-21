Dolar
8.49
Euro
9.93
Altın
1,781.30
ETH/USDT
3,249.90
BTC/USDT
49,138.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Altay deplasmanda farklı galip

Süper Lig'in 2. haftasında Altay, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Mustafa Kurt   | 21.08.2021
Altay deplasmanda farklı galip Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Altay'ı ağırladı.

11. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Candeias, ceza sahasındaki Famara'ya pasını gönderdi. Famara'nın bekletmeden gelişine kaleye gönderdiği top, üst köşe direğin yanından auta çıktı.

13. dakikada Alanyaspor'dan Umut Güneş'in ceza sahasına gönderdiği topa Famara'dan önce rakip defans ayak koydu. Candeais'ın boşta kalan topa gelişine şutunda, top defansa çarparak auta gitti.

22. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Rodriguez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gören Efecan Karaca, VAR uyarısının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

27. dakikada konuk ekip öne geçti. Altay'ın köşe atışında topla buluşan Cebrail Karayel rakip ceza sahası arka direğine çıkardı. Naderi'ni kafayla içeriye gönderdiği topa Bamba sert vurdu. Defanstan dönen meşin yuvarlak, Thiam'ın sert şutuyla ağlarla buluştu: 0-1.

32. dakikada Altay farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası yayı önünde Milunovic'in müdahalesiyle Bamba yerde kaldı. Topun başına geçen Rodriguez, meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını iki farkla öne geçirdi: 0-2.

49. dakikada Altay, farkı 3'e çıkardı. Kappel'in ceza sahasına girerek yerden çıkardığı topu Alanyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayı içinde topu kapan Pinares'in penaltı noktasından plase vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-3.

66. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias ceza sahasına ortaladı. Tayfur Bingöl'ün gelişine vuruşunda top dışarı çıktı.

67. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Candeias'ın sağdan ceza sahası arka direğine çıkardığı topa Tayfur Bingöl gelişine vurdu. Ceza sahası içinde Famara'nın ayak koyduğu top, filelerle buluştu: 1-3.

86. dakikada Altay, farkı tekrar üçe çıkardı. Lis'in kale vuruşunda soldan topla buluşan Ahmed Rayan ceza sahası sol çaprazından kaleye şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından geçen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 6. haftasında devam etti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 627 bini geçti

Benzer haberler

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'deki 200. galibiyetine ulaştı

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'deki 200. galibiyetine ulaştı

Beşiktaş, Gaziantep'ten beraberlikle dönüyor

Altay deplasmanda farklı galip

Rize'de golsüz beraberlik

Rize'de golsüz beraberlik
Kasımpaşa, sahasında GZT Giresunspor'u mağlup etti

Kasımpaşa, sahasında GZT Giresunspor'u mağlup etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek