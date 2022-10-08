Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.15
ETH/USDT
1,323.70
BTC/USDT
19,479.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş deplasmanda tek golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Atakan Çıtlak   | 08.10.2022
Beşiktaş deplasmanda tek golle kazandı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Giresun

15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

30. dakika Tayfur Bingöl'ün sol kanattan yaptığı ortada Dele Alli, kafa ile arka direğe aktardı. Defansın ters vuruşunda topu kaleci Onurcan Piri, son anda kurtardı.

34. dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Weghorst pasında ceza sahası içerisinde Redmond boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

74. dakikada Dele Alli iki oyuncuyu çalımlayarak sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Ghezzal'a aktardı. Bu oyuncu kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Arias'ın dokunduğu topu Beşiktaş defansı kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

87. dakikada Ghezzal'ın defansın arkasına attığı pasta NKoudou topla buluştu. Bu oyuncunun yerden topu Weghorst'a aktardı. Weghorst'un vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu son anda kurtardı.

90. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sağ kanattan Borja Sainz'in ceza sahasına yaptığı ortada Hayrullah Bilazer, boş pozisyondaki Oğulcan Çağlayan'a topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kontrolünün ardından ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de bir aile hekiminin darbedilmesine tepki
Karaköy önlerinde su alan tekne battı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor

Benzer haberler

Beşiktaş deplasmanda tek golle kazandı

Beşiktaş deplasmanda tek golle kazandı

Antalya'da puanlar paylaşıldı

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nı kaldırmak için sahaya çıkacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Karagümrük'ü ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Karagümrük'ü ağırlayacak
EURO 2024 Elemeleri'nde gruplar yarın belli olacak

EURO 2024 Elemeleri'nde gruplar yarın belli olacak
Hatayspor yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Hatayspor yarın Alanyaspor'u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet