Dolar
34.63
Euro
36.45
Altın
2,648.61
ETH/USDT
3,461.90
BTC/USDT
93,639.00
BIST 100
9,680.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Maccabi maçından sonra konuşacak

Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel'in dün gece görevden alınmasının ardından yaşanan süreçte istifa etmesi gündeme gelen asbaşkan Mete Vardar, Maccabi Tel Aviv maçı sonrası durumu değerlendireceğini söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Maccabi maçından sonra konuşacak

İstanbul

Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe kafile başkanlığı yaparak takımı yalnız bırakmayacağını ifade etti.

Yaşanan süreçten çok üzgün olduğunu dile getiren Vardar, "Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultangazi'de İSKİ'nin çalışması sırasında yer altındaki elektrik kabloları koptu
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler kabul edildi
Patates kızartması, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemleri belirlenecek
Bolu Dağı Tüneli kar temizleme çalışması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatılacak

Benzer haberler

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Maccabi maçından sonra konuşacak

Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçını oynayacak

AZ Alkmaar, Galatasaray'ın karşılaştığı ikinci Hollanda takımı olacak

AZ Alkmaar, Galatasaray'ın karşılaştığı ikinci Hollanda takımı olacak
Galatasaray, Avrupa'da 323. maçına çıkacak

Galatasaray, Avrupa'da 323. maçına çıkacak
Ampute futbolcu Yusuf, 2 yılda ay-yıldızlı formayı giyme hayalini gerçekleştirdi

Ampute futbolcu Yusuf, 2 yılda ay-yıldızlı formayı giyme hayalini gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet