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Spor, Futbol

Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıkacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçını oynayacak

Debrecen

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon      O      G      B      M      A      Y
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi8927194389153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi127562546201167
Kupa Galipleri Kupası2044122138
UEFA Avrupa Konferans Ligi127142119
TOPLAM2489449105332377


İsrail temsilcileri ile 6 kez karşılaştı

Beşiktaş şu ana kadar 3 İsrail takımıyla toplam 6 kez karşı karşıya geldi ve oynadığı maçların hiçbirinde rakiplerine yenilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in Hapoel Haifa ve Hapoel Beer Sheva takımlarıyla oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

1999'da Hapoel Haifa ile karşılaşan "Kara Kartal", rakibiyle 1-1 ve 0-0 berabere kalırken daha sonra İsrail takımlarıyla oynadığı 4 maçı da kazandı.

Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçları da 5-1 ve 3-2 kazanmayı başardı.

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

"Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

Avrupa'da en golcü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.

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