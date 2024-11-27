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Spor

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süha Gür  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

29 Kasım Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu

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