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Spor, Futbol

Beşiktaş, Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı

Beşiktaş, sezonun kalanında lige devam etmeyecek Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bozhan Memiş   | 17.02.2023
Beşiktaş, Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüp, transferi Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralarken, TFF bilgi sistemine göre Maxim'in lisansı da bugün çıkarıldı.

Gaziantep FK, Rumen futbolcuyu 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katıp, daha sonra bonservisini almıştı.

Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 21 lig maçına çıkan Maxim, 4 gollük performans ortaya koydu. 3 yıldır Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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