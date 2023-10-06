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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı yapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ta maçın ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısını sona erdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Istanbul

Maçın bitmesine rağmen taraftarların stadı terk etmeyerek yaklaşık 1,5 saat yoğun şekilde protesto ettiği Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, müsabakanın ardından kulüp binasında bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından siyah-beyazlı yönetim herhangi bir açıklama yapmadan stadı terk etti.

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin önce teknik direktör Şenol Güneş'le bir süre özel görüşme yaptığı, Güneş'in stattan ayrılmasının ardından Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin bir toplantı daha gerçekleştirdiği öğrenildi.

Toplantının sonunda herhangi bir karar alınmadığı belirtildi.


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