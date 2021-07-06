Beşiktaş 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.
Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'ın sözleşmesini uzatan Beşiktaş, yeni imzaları bu video ile duyurdu.— AA SPOR (@aa_spor) July 6, 2021
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