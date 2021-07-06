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Spor, Futbol

Beşiktaş 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Emre Doğan   | 06.07.2021
Beşiktaş 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.
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