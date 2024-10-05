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Spor, Futbol

Başakşehir ile Kayserispor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile Bellona Kayserispor arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Hilmi Sever  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Başakşehir ile Kayserispor puanları paylaştı Fotoğraf: Hasan Akgün/AA

İstanbul

17. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Kemen'in altıpas önüne yaptığı ortaya Pelkas ayak içiyle vurdu, kaleci son anda topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada turuncu-lacivertli takım net bir fırsatı kullanamadı. Pelkas'ın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Piatek'in penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Berkay rahat pozisyonda gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

32. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Berat'tan sıyrılan Cardoso'nun arka direğe yaptığı ortaya yakın mesafeden Mane kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

44. dakikada konuk ekip 2. golüne yaklaştı. Sağ kanattan Cardoso'nun yaptığı ortada Karimi ceza sahası içinde topu kontrol etti, yakın mesafeden aşırtma vuruşunda kaleci Muhammed'i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Hamza uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Piatek, ceza sahasına girer girmez ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

57. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında, Onur'un pasıyla topla buluşan Serdar Gürler, açısını düzeltip ceza sahası dışından ayak içiyle köşeye sert bir şut gönderdi, kaleci Bilal meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Bilal sağına uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

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