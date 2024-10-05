Hatayspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı

Mersin
14. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza yayı önünde Aboubakar'ın pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
21. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kullanan Bardhi'in arka direğe sert ortasında yükselen Lundstram'ın dokunamadığı top auta çıktı.
30. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler sol tarafa hamle ederek topu kontrol etti.
35. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışı sağ kanatta kontrol eden Visca'nın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla auta gitti.
39. dakikada ceza sahasına giren Lundstram'ın dışarı pasında topla buluşan Bardhi, Erce Kardeşlerin boşalttığı kaleye gönderdiği şutta kale sahası içinde Kilama topu engelledi.
48. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Bardhi'nin kullandığı köşe atışında yükselen Draguş'un kafayla kale alanına doğru gönderdiği topa bu kez yükselen Banza'nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
63. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giden Draguş'un yerden sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler sağ tarafına uzanarak topu kornere çeldi.
81. dakikada sol kanatta ceza sahası dışında Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Draguş'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Güneş: Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici oyun değil
Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıkları maçta iki puan kaybettiklerini belirtti.
İki takımın da tehlikeli ataklar yaptığını ifade eden Güneş, "İlk yarıda hiçbir isabetli orta atamadık. Top kaybı sonrası tekrar bize tehlike oldu. Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici oyun değil. Bunu zaten daha önce de paylaştık. Burada bir maç kazanarak biraz daha nefes almak istiyorduk. Puan da önemli 3 puan ama özellikle oyun olarak güçlü bir oyun istiyorduk." diye konuştu.
"Bu oyuncuların bu oyundan daha iyi oynayacağını biliyorum"
Güneş, oyun başında yavaş da oynasalar oyun anlayışlarını gitgide dönüştürmeleri gerektiğine işaret etti.
Şenol Güneş, şunları kaydetti:
"Üzgünüz çünkü çok sabırsız bir şekilde kazanılması gereken maçlar istiyoruz. Bugün de öyleydi. Deplasmanda kazanamayan... İşte son dönemlerde baktığınız zaman bir tek galibiyeti olan bir takım olarak yani kalitemizi, isteğimizi, her şeyimizi tartışırız tabii ama çok daha çalışmaya ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız. Çünkü bu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben yine hala oyunculara inanıyorum. Yanlışları kabul etmek ve ettirmek durumundayız. Hepimiz için yanlış yapan, eksik yapan olursa değişiklik olur ama bu oyuncuların bu oyundan daha iyi oynayacağını biliyorum. Onu da bekliyorum zaten."
Çalımbay: Bugün rahatça 3 puanı da kazanabilirdik
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın kendileri için iyi geçtiğini, iyi oynadıklarını, iyi mücadele ettiklerini, net pozisyonları olduğunu belirtti.
Son pasları değerlendiremediklerini ifade eden Çalımbay, şunları dile getirdi:
"Bir tek bu maç değil. Bodrum maçı da öyleydi, Alanya maçı da öyleydi. Maalesef çok kaçırıyoruz. Pozisyon yakalıyoruz ama atamıyoruz. Bugün de aynısı oldu. Ama tabii karşımızda Trabzonspor takımı vardı. Onun için bugün rahatça 3 puanı da kazanabilirdik yeter ki pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde mücadele ettiler."
Çalımbay, milli maç arasının eksikliklerini gidermek için iyi bir avantaj olduğunu belirterek, "Ondan sonra da zaten iyi bir yere geleceğimize inanıyorum ben." diye konuştu.
"Daha devrenin başında gol yiyoruz"
İkinci golü atamamanın sebebine dair soru üzerine Çalımbay, en büyük hatalarının kornerden gol yemek olduğunu belirtti.
Çalımbay, şunları kaydetti:
"Biz daha önce de konuştuk oyuncularımızla. Trabzon, attığı gollerin hepsini ölü toptan atıyorlar. 'Herkes adamına yakın olacak. Herkes adamını sıkı tutacak' dedik. Maalesef hem de daha devrenin başında gol yiyoruz. Bizim için en büyük dezavantaj oydu yani."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.