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Spor, Basketbol

Basketbolda THY Avrupa Ligi heyecanı başladı

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşandı.

Erkan Tiryaki  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Basketbolda THY Avrupa Ligi heyecanı başladı

Ankara

Lig usulünde oynanan normal sezonda 18 takım perşembe ve cuma günü parkeye çıktı. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ise lige iyi bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe Beko, Yunanistan Süper Kupası'nda Panathinaikos'u yenerek moral kazanan ve bu şekilde İstanbul'a gelen Olympiakos'u ağırladı. Geçen yıl Dörtlü Final'de üçüncülük maçında yenildiği zorlu rakibini son çeyrekteki iyi oyunuyla 82-71 yenen sarı-lacivertliler, sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada Scottie Wilbekin'in yaşadığı ağır sakatlık can sıkarken, Wade Baldwin'in 19 sayı 7 asistlik performansı göz doldurdu.

Anadolu Efes ise son çeyreğe 52-51 geride girdiği maçta İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı mağlup etti. Rakibini 76-67'yle geçen lacivert-beyazlılarda Daniel Oturu'nun 14, oyun kurucular Elijah Bryant'ın 12 ve Shane Larkin'in 11 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Panathinaikos iyi başladı

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, lige iyi bir başlangıç yaptı.

Yunan ekibi, deplasmanda Alba Berlin'i 87-77 yendi.

Avrupa'daki Türk oyuncuların performansı

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nden (NBA) bu sezon Avrupa'ya dönen Türk oyuncular da iyi bir başlangıç yaptı.

Panathinaikos forması giyen Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven, Alba Berlin maçında süre aldı. Cedi maçı 5 sayıyla tamamlarken, Ömer Faruk 8 sayı kaydetti.

Monaco'ya transfer olan Furkan Korkmaz ise takımıyla yeni sezona EA7 Emporio Armani Milan galibiyetiyle start verdi. Monaco'nun 93-80 kazandığı maçta sahada 14 dakika 20 saniye kalan Furkan, karşılaşmayı 10 sayıyla tamamlayarak galibiyete katkı verdi.

MVP Tamir Blatt

Haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Maccabi Playtika'dan Tamir Blatt seçildi.

Maccabi'nin, LDLC ASVEL'i 89-82 yendiği maçta 21 sayı, 12 asist, 2 ribaundla oynayan Blatt, 36 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmayı başardı.

Öte yandan haftanın en fazla blok yapan takımı (6) Anadolu Efes, en fazla defansif (30) ve toplam (44) ribaund alan ekibi ise (30) Fenerbahçe Beko oldu.

Sonuçlar ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:

Fenerbahçe Beko-Olympiakos (Yunanistan): 82-71

Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Anadolu Efes: 67-76

ALBA Berlin (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 77-87

Zalgiris (Litvanya)-Barcelona (İspanya): 74-67

Monaco (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 93-80

Baskonia (İspanya)-Partizan (Sırbistan): 88-82

Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 97-89

Maccabi (İsrail)-LDCL Asvel (Fransa): 89-82

Paris Basketbol (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 77-80

THY Avrupa Ligi'nde 2. haftanın maç programı şöyle:

9 Ekim Çarşamba:

20.00 Monaco-Maccabi Playtika

21.00 Kızılıyıldız-Baskonia

10 Ekim Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

21.00 LDLC ASVEL-Virtus Segafredo Bologna

21.15 Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih

21.45 Real Madrid-Partizan

11 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos-Zalgiris

21.30 Barcelona-Alba Berlin

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol

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