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Spor, Futbol

Göztepe evinde 3 puanın sahibi oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Ali Korkmaz  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Göztepe evinde 3 puanın sahibi oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Izmir

Müsabakanın 3. dakikasında Dennis'in ceza sahası dışında attığı şutta top yandan dışarı çıktı.

6. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışından sonra ceza sahası içinde Juan ve Isaac Solet'in kafayla aktardığı topla buluşan Romulo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

10. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Tijanic'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Solet, topla ilerledikten sonra ceza sahasına girerken kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

İlk 45 dakikalık bölüm Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 55. dakikasında Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Uğur Çiftçi'nin şutunda top ağlara gitti: 1-2.

57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Menig ceza sahasına girmeden attığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

90+4. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Romulo'nun pasıyla topa hareketlenen Fofana ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Müsabaka Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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