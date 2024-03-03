Başakşehir 3 puanı tek golle aldı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarı
RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
3. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sol kanattan Zeki'nin kullandığı kornerde ön direkte Mouandilmadji kafayı vurdu, top üst direkten geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
14. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Samsunspor savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek, meşin yuvarlağı kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Piatek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan topu kornere çeldi.
34. dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. 32. dakikada orta sahada Kemen ve Mouandilmadji arasında yaşanan mücadelede Kemen yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye kırmızı kartını gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada Başakşehir öne geçti. Samsunspor ceza sahası önünde yaşanan top kapma mücadelesinde Kemen'ın ayak koyduğu top ceza sahasındaki Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, faul gerekçesiyle golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen hakem, gol kararını verdi: 1-0.
58. dakikada Deniz Türüç'ün savunma arkasına attığı topa hareketlenen Piatek, ceza sahası ön çizgisi üzerinde kontrol ettiği meşin yuvarlağa sert vurdu, kaleci Okan topu kontrol etti.
Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 1-0 kazandı.
RAMS Başakşehir ligde 6. sıraya yükseldi
Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden RAMS Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve ligde 6. sıraya yükseldi.
Bu sezon ligdeki 11. galibiyetini alan ve puanını 39'a yükselten turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip Çaykur Rizespor'un averajla önünde 6. sıraya çıktı.
Ligdeki 13. yenilgisini alan Samsunspor ise 33 puanda kaldı.
İstanbul ekibini galibiyete taşıyan golü 48. dakikada Danijel Aleksic attı. Samsunspor 34. dakikada Mouandilmadjia'nın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Başakşehir gelecek hafta evinde Bitexen Antalyaspor ile karşılaşırken, Yılport Samsunspor da sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Aleksic bu sezon ligdeki ilk golünü attı
RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini Samsunspor karşısında yaşadı.
Turuncu-lacivertli ekibin kaptanı Aleksic, mücadelenin 47. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Kemen sakatlandı
RAMS Başakşehir'in Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Teknik direktör Çağdaş Atan, Kemen'in yerine Ömer Ali Şahiner'i sahaya sürdü.
"Zorlu bir rakibe karşı oynadık, kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu"
Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, gördükleri kırmızı kartın tüm planlarını bozduğunu söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Markus Gisdol, "Böyle bir maçtan sonra doğru kelimeleri bulmak kolay değil, zor. İlk 30 dakika çok iyi performans gösterdik, sezon boyunca oynadığımız en iyi ilk 30 dakika diyebilirim. Zorlu bir rakibe karşı oynadık, kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu. Sonuç olarak kaybettik, üzgünüz. Maçla ilgili iki karar vardı, bir kırmızı kart bir de gol yediğimiz pozisyon. Bunlar böyle gelişmeseydi maçın seyri farklı olacaktı. Yine de iyi savaştık. Takım olarak doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Gisdol, hakem kararlarıyla ilgili gelen bir soru karşısında ise şöyle konuştu:
"Hakemlerle alakalı konuşmak her zaman zordur. Rakip ayağını kaldırdı, oyuncumuz istemeden ayağına basmış olabilir, ilk başta 'faul yok' dedi. VAR çağırınca herhalde adım adım izleyip bir müdahale olduğunu görünce kırmızı kart verdi. Golü yedimiz pozisyonda hakemin gözünün önünde olan bir pozisyondu. Başta faul verdi, hakem çok yakın duruyordu. Bilgilerime göre de normalde pozisyonda yüzde yüz kesinlik varsa VAR devreye girmeli. Yüzde yüz net olmadığı halde hakem ilk başta 'faul var' dediği halde daha sonra VAR’ın çağırmasıyla ne yazık ki golü verdi. Sonuç olarak bizim aleyhimize verilen iki karar diyebilirim. Zorlu bir rakibe karşı bu kararlarla maça devam etmek zorunda kaldık. Takımımızın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duymalıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.