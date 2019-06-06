Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut ile anlaştı

Antalya
Sezon sonu sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşamayan Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’dan ayrılan teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
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