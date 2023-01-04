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Spor, Futbol

Arabam.com Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor 2-2 beraber kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Abdullah Doğan   | 04.01.2023
Arabam.com Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor 2-2 beraber kaldı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

11. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda top Ali Şaşal Vural'da kaldı.

20. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinde şutu üstten auta gitti.

21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Diouf'un ara pasına hareketlenen Muhammet Demir'in ceza sahası girişinde sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

33. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Calvo'nun ceza sahası içinde müdahalesinde N'jie'nin yerde kalması üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci Yarı

56. dakikada yeşil beyazlılar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın'ın ceza sahasında elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Hadziahmetovic'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

65. dakikada sol kanattan hızlanan Guilherme'nin ortasında altıpas önünde topa bekletmeden vuran Amilton, müsait pozisyondan yararlanamadı.

71. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza yayı üzerinde kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

79. dakikada konuk ekip yeniden eşitliği sağladı. Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan yerden ortasında Charisis'in bekletmeden vuruşunda kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 2-2.

Maç, 2-2 bitti.

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