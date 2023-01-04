Galatasaray liderliğini sürdürdü

İstanbul
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Maçın 3. dakikasında, Mertens'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
5. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü yakın direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.
7. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan Zahid'in kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası yayı gerisindeki Emre Kılınç'ta kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş etkisiz giderken top altıpas gerisindeki Taylan Antalyalı'ya geldi. Kaleye sırtı dönük olan Taylan, kontrolünden sonra röveşata yaptı. Üst direğe çarpan top yerden sektikten sonra ağlarla buluştu: 0-1.
16. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği sağladı. Rashica'nın sağdan ortasında altıpas üzerinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
21. dakikada Rashica'nın soldan ortasında savunma arkasına sarkan Abdülkerim Bardakcı'nın uygun durumda kafayla vurduğu top yandan auta gitti.
30. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönükken buluşan Gomis, arkasındaki Mujakic ile bir süre mücadele etti. Fransız golcü, rakibine rağmen sol çaprazdan dönerek şutunu çekti. Kaleci Bahadır Han'ın müdahale ettiği top uzak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-1.
40. dakikada Malcuit'nin sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Zahid'in gelişine vurduğu topu kaleci Muslera son anda direk dibinde önledi. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlak kornere gitti.
45. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayının solundan çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarı
53. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Chatzigiovanis'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vurduğu top üstten auta gitti.
62. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından şutunda top kalenin yanından oyun alanını terk etti.
69. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Malcuit sağdan hızla bindirdi. Bu oyuncunun ortaladığı top Galatasaray savunması ve kaleci Muslera'yı geçerek arka direkte uygun durumdaki Emre Kılınç'a geldi. Emre'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlak geldiği taraftan auta çıktı.
87. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Bahadır Han'dan döndü.
Müsabaka 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 36'ya çıkartarak zirvedeki yerini korurken, MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.
Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
Kadıköy'e lider gidecek
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maça liderlik moraliyle çıkacak.
Ülker Stadı'nda 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak.
Derbi öncesinde lider Galatasaray'ın 36, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 35 puanı bulunuyor.
Son 6 maçını kazandı
Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 6 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.
Galatasaray galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
Gomis'ten gollere devam
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını MKE Ankaragücü maçında da sergiledi.
Bu sezon sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en etkili ismi olan Fransız futbolcu, MKE Ankaragücü maçında takımının ikinci golünü kaydetti.
Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 7'ye çıkaran 37 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 9 gole ulaştı.
Öte yandan Gomis, Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol atma başarısı gösterdi.
Barış Alper Yılmaz'ın 3. golü
Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çeken Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, MKE Ankaragücü maçında takımının ilk golünü attı.
Sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ligde 3. kez ağları havalandırdı. Barış Alper Yılmaz, geçen haftaki Demir Grup Sivasspor ile 11. haftadaki Yukatel Kayserispor maçlarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.
Kerem Aktürkoğlu 100. maçına çıktı
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıktı.
Galatasaray'ın 2022-2021 sezonu öncesinde, TFF 3. Lig'de mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'dan renklerine dahil ettiği 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 3. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı ekipte daha önce forma giydiği 99 karşılaşmada 25 gol attı.
Baran Aksaka, ligde ilk kez forma giydi
Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu Baran Aksaka, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen 19 yaşındaki Baran Aksaka, 90+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.
MKE Ankaragücü'nün golünü Taylan Antalyalı attı
Karşılaşmada MKE Ankaragücü'nün golünü, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak alınan Taylan Antalyalı kaydetti.
Eski takımı Galatasaray'a karşı çıktığı ilk maçta ağlarını havalandıran Taylan Antalyalı, attığı golün ardından sevinç yaşamadı.
Bu arada karşılaşmayı 42 bin 124 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.