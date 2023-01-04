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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Emre Doğan   | 04.01.2023
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

İstanbul

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takımda gözler Galatasaray derbisine çevrildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas ve şut organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Antalyaspor ile yapılan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Enner Valencia da takımla çalıştı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. Norveçli futbolcu Joshua King, idmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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