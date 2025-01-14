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Spor, Futbol

Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Hatice Özdemir Tosun  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi

Antalya

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

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