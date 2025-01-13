Dolar
35.49
Euro
36.30
Altın
2,660.90
ETH/USDT
3,020.50
BTC/USDT
91,960.00
BIST 100
9,733.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" programında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor, teknik direktör Alex ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Oktay Özden  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Antalyaspor, teknik direktör Alex ile yollarını ayırdı

Antalya

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Brezilyalı teknik direktör, Akdeniz temsilcisinde 18'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev yaptı. Antalyaspor bu maçlarda 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, 19. hafta maçında dün Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle telefonda görüştü
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
İBB Meclisinde, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu gündeme geldi
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Benzer haberler

Antalyaspor, teknik direktör Alex ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, teknik direktör Alex ile yollarını ayırdı

LaLiga'da üst üste 8. galibiyet Atletico Madrid'i zirveye taşıdı

İngiliz medyası, milli kaleci Altay Bayındır'ı "maçın kahramanı" seçti

Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması: "2"

Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması: "2"
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi: Lefter Küçükandonyadis

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi: Lefter Küçükandonyadis
Gaziantep FK sahasında 6'da 6 yaptı

Gaziantep FK sahasında 6'da 6 yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet