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Spor, Futbol

Antalyaspor Malatya deplasmanında 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

Yeter Erdine   | 19.02.2022
Antalyaspor Malatya deplasmanında 3 puanı aldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş - AA

Malatya

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Yeni Malatyasporlu futbolcular, karşılaşmanın ilk düdüğünden sonra 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek protesto gerçekleştirdi. Bu sırada Antalyasporlu oyuncular da kendi aralarında top çevirdi. Protestonun, futbolcuların alacaklarını alamamaları nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

7. dakikada Yeni Malatyaspor hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışırken Zeffane'nin pasında Sadık'ın kontrol edemediği topu ceza yayı üzerinde alan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

22. dakikadaki Yeni Malatyaspor atağında, Zeffane'nin ortasında arka direkteki Haddadi topla buluştu. Haddadi'nin gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada Zeffane'nin Antalyaspor savunmasının arkasına attığı topa Dicko hareketlendi. Kaleci Boffin'in biraz öne çıktığını gören Dicko'nun aşırtma vuruşunda top auta gitti.

35. dakikada Antalyaspor'da Fernando, kaleci Ertaç'ın öne çıktığını görünce orta çizginin gerisinden kaleye vurdu. Ertaç'ın dokunduğu top direğe de çarpıp kornere gitti.

40. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Ndao, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda Ertaç topu ayağıyla çelerek gole izin vermedi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Yeni Malatyaspor'un atağında Azubuike'nin pasıyla topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta gitti.

54. dakikada Dicko'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Karim Hafez'in şutunda, Boffin topu kurtardı.

59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında topla buluşan Luiz Adriano, pasını ceza yayının gerisindeki Fernando'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden plasesinde meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in müdahalesine rağmen üst direğe de çarparak çizgiyi geçti: 0-2.

74. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Adem Büyük'ün şutunda top üst direkten döndü.

88. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan Rahman Buğra Çağıran'ın sert vuruşunda, yakın köşede üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazandı.

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