Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,745.60
BTC/USDT
39,966.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Dağ bisikleti tutkunları "Palandöken Snow Downhill" etkinliğinde buluştu

Sporcular, Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi olan 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nden kar üstünde bisikletle iniş gösterisi yaptı.

Selami Küçükoğlu   | 19.02.2022
Dağ bisikleti tutkunları "Palandöken Snow Downhill" etkinliğinde buluştu

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Palandöken Snow Downhill" etkinlikleri başladı.

Dağ bisikleti tutkunlarından oluşan 30 kişilik grup, etkinlik kapsamında şehir merkezindeki tarihi yerleri pedal çevirerek gezdikten sonra Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ulaştı.

Telesiyejlerle zirveye çıkan sporcular, bisikletleriyle kayak merkezinin zirvesi olan 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nden inişe geçti.

Kayak pistinde bisikletle inerken çeşitli şovlar yapan sporcular, A pistinde oluşturulan rampadan başarılı atlayışlar da gerçekleştirdi.

Test ve gösteri amaçlı ilk gün etkinliklerini tamamlayan sporcular, yarın aynı parkurda yarışacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç kez yakalandığı Kovid-19'u atlatan Başhekim Kara'dan aşı çağrısı
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan 'Ayrım yapmadan aşınızı olun' çağrısı
Yoğun bakım profesörü, "Omicron ile toplumun Kovid-19'u hafife aldığı" görüşünde
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Dağ bisikleti tutkunları "Palandöken Snow Downhill" etkinliğinde buluştu

Dağ bisikleti tutkunları "Palandöken Snow Downhill" etkinliğinde buluştu

Kars'ın zirvesindeki Aygır Gölü tamamen buzla kaplandı

Köy yollarında 3 metreyi aşan karla mücadele

Kars'ta olası çığa AFAD ve UMKE ortak tatbikatlarla hazırlanıyor

Kars'ta olası çığa AFAD ve UMKE ortak tatbikatlarla hazırlanıyor
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Atıl durumdaki tarihi konak 'müze' olarak turizme kazandırıldı

Atıl durumdaki tarihi konak 'müze' olarak turizme kazandırıldı