Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,741.10
BTC/USDT
39,959.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya Hanau Kent Meydanı’nda, 19 Şubat 2020’de gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 4'ü Türk, 9 kişi için anma töreni düzenleniyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Yukatel Kayserispor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ramazan Kaya   | 19.02.2022
Yukatel Kayserispor sahasında kazandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

12. dakikada ceza alanında topla buluşan Chiquinho'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

21. dakikda soldan Cardoso'nun ceza alanına kullandığı korner atışında, iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun pasında topla buluşan Gavranovic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

36. dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

45+1. dakikada Kayserispor 2'inci golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Mert Çetin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın pasında meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

63. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda ise rakipten dönen topu savuma uzaklaştırdı.

69. dakika Muhammed Gümüşkaya'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi.

79. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi. Bilal Bayazıt, bu pozisyonda bir süre sakatlık geçirdi.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada Giresunspor farkı bire indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Süleymanov'un sert şutunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç kez yakalandığı Kovid-19'u atlatan Başhekim Kara'dan aşı çağrısı
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan 'Ayrım yapmadan aşınızı olun' çağrısı
Yoğun bakım profesörü, "Omicron ile toplumun Kovid-19'u hafife aldığı" görüşünde
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Yukatel Kayserispor sahasında kazandı

Yukatel Kayserispor sahasında kazandı

Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Şenol Güneş: Beşiktaş konusunda herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı

Kentten köye göç edip devlet desteğiyle hayvancılığa başladı

Kentten köye göç edip devlet desteğiyle hayvancılığa başladı
Trabzonspor yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak