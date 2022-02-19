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Judoda Tel Aviv Grand Slam'da Mihael Zgank bronz madalya aldı

Judoda Tel Aviv Grand Slam’ın son gününde erkekler 90 kiloda Mihael Zgank bronz madalya kazandı.

Musa Samur   | 19.02.2022
Judoda Tel Aviv Grand Slam'da Mihael Zgank bronz madalya aldı

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mihael Zgank, Kırgızistan'dan Erlan Sherov ile çıktığı üçüncülük karşılaşmasında normal sürenin bitimine 8 saniye kala rakibini ipponla mağlup etti.

Organizasyonda milli formayı giyen diğer sporcu Vedat Albayrak da dün, erkekler 81 kiloda gümüş madalya almıştı.



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