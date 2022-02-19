Judoda Tel Aviv Grand Slam'da Mihael Zgank bronz madalya aldı
Judoda Tel Aviv Grand Slam’ın son gününde erkekler 90 kiloda Mihael Zgank bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mihael Zgank, Kırgızistan'dan Erlan Sherov ile çıktığı üçüncülük karşılaşmasında normal sürenin bitimine 8 saniye kala rakibini ipponla mağlup etti.
Organizasyonda milli formayı giyen diğer sporcu Vedat Albayrak da dün, erkekler 81 kiloda gümüş madalya almıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.