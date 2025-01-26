Antalyaspor ile Beşiktaş berabere kaldı

Antalya
İlk yarı
9. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
13. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Semih Kılıçsoy'un ceza alanında kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
38. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'te kaldı.
42. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Samudio'nun ceza alanında kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
45+3. dakikada, Rashica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
55. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp direğin üstünden auta çıktı.
72. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda, top direğin üstünden auta gitti.
79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin ortasında iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
83. dakikada sağ kanatan gelişen Antalyaspor atağında Safuri'nin altı pas içerisine ortasında iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşunda gole kaleci Mert Günok izin vermedi.
85. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin sol kanada gönderdiği uzun pasta Van de Streek korner çizgisinde oyun alanından çıkmadan topu ceza alanına çevirdi. Ön direkte savunmadan önce topu alan Erdal Rakip, sol çaprazdan kaleci Mert'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.