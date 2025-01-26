Milli bilardocu Hacı Arap Yaman, Artistic Grand Prix'de şampiyon oldu
İzmir'de düzenlenen Artistic Grand Prix bilardo turnuvasında, Hacı Arap Yaman, şampiyon olarak tamamladı.
Ankara
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı bilardo tesislerinde düzenlenen organizasyonda milli bilardocu Hacı Arap Yaman, final müsabakasında Fransız rakibi Bastien Panis'i 179-165 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.