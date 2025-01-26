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Spor

Milli bilardocu Hacı Arap Yaman, Artistic Grand Prix'de şampiyon oldu

İzmir'de düzenlenen Artistic Grand Prix bilardo turnuvasında, Hacı Arap Yaman, şampiyon olarak tamamladı.

Salih Ulaş Şahan  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Milli bilardocu Hacı Arap Yaman, Artistic Grand Prix'de şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı bilardo tesislerinde düzenlenen organizasyonda milli bilardocu Hacı Arap Yaman, final müsabakasında Fransız rakibi Bastien Panis'i 179-165 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

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