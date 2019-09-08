Euro
6.29
Dolar
5.71
BIST 100
98,987.48
Altın
1,506.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu

Ligde ilk yarıda kalan maçların programının açıklanmasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında aralarında yapacağı maçların tarihi netleşti.

Emrah Oktay   | 08.09.2019
Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu

İstanbul

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.

Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle:

6. hafta

28 Eylül Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

9. hafta

27 Ekim Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

13. hafta

1 Aralık Pazar:

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

16. hafta

22 Aralık Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Benzer haberler

Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu

Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu

Süper Lig'de program açıklandı

Beşiktaş hazırlık maçında kazandı

Feghouli maaşına zam istediği iddialarını yalanladı

Feghouli maaşına zam istediği iddialarını yalanladı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek
Galatasaray Kulübünden lise müdürü atamasına tepki

Galatasaray Kulübünden lise müdürü atamasına tepki