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Potada milliler olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında yarın Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, rakibini yendiği takdirde olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.

Ercan Doğan   | 08.09.2019
Potada milliler olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor

Dongguan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında yarın kritik bir mücadele verecek.

Milli takım, olimpiyat elemeleri hakkı elde etmek için O Grubu klasman maçında yarın Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak. Müsabaka, Dongguan Spor Salonu'nda TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak.

Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yendi.

Milli takım, Yeni Zelanda'yı yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine mağlup olduğu takdirde, olimpiyat elemeleri için Dünya Kupası'ndaki sıralamanın netleşmesini bekleyecek. Milli takımın Dünya Kupası'nı 21. bitirmesi halinde de elemelere katılma ihtimali bulunuyor. Dünya Kupası'nda 17-21 sırası arasında birer Asya ve Afrika ekibi olduğu takdirde, bu takımlar kıtalarının en iyisi olarak doğrudan olimpiyatlara gidecek. Bu durumda milli takımın 24'üncülüğü de elemeler için yeterli olabilecek.

Ersan, Furkan ve Sertaç'ın durumu

Yeni Zelanda maçı öncesi milli takım teknik heyetini sakat oyuncuların çokluğu endişelendiriyor.

Ersan İlyasova, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Karadağ maçında oynamazken, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı ise söz konusu karşılaşmada sakatlandı.

Sertaç ayak bileğinden sakatlanırken, Furkan göğsüne aldığı darbe sonrası hastaneye götürülmüştü.

Oyuncuların durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

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