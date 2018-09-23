Antalyaspor evinde galip

ANTALYA
Sahasında Demir Grup Sivasspor konuk eden Antalyaspor karşılaşmadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, sol kanattan Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasında topa yükselmeye çalışan Torje, Doğukan Sinik'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Tokat, penaltı noktasını gösterdi. 11'inci dakikada penaltıyı kullanan Kone, kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
17. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Nazım Sangare'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
31. dakikada Hakan Özmert'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası üzerinde Diego'nun kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
35. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Hakan Özmert'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ön direk hizasında Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-1
44. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Doukara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, Braz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Tokat, maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıyı kullanan Doukara, kaleci Ali Şaşal Vural ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1
Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.